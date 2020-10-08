Варшава, , 09:08 — REGNUM Заместитель главы министерства иностранных дел Марцин Пшидач сообщил, что Варшава удовлетворит требование Белоруссии о сокращении числа польских дипломатов в этой республике. Хотя и «не оставит без ответа этот недружественный шаг». Об этом передает Polskie Radio 24.

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»Мы действительно удовлетворим запрос белорусской стороны на сокращение числа наших дипломатов. На наш взгляд, Лукашенко реагирует все более нервно и ищет виноватых за границей, в Брюсселе, Вильнюсе или Варшаве, пытается отвлечь внимание от политического кризиса в собственной стране на внешние угрозы», — заявил Пшидач.

Замминистра добавил, что «Польша найдет области и способы отреагировать на этот недружественный жест в подходящее время и в соответствующей форме».

В настоящее время Варшава уже отозвала своего посла из Минска для консультаций.

Напомним, 2 октября в МИД Белоруссии потребовали от посольств Польши и Литвы уменьшить количество своих дипломатов в республике. «В связи с явно деструктивной деятельностью Польши и Литвы мы предлагаем руководству этих стран до 9 октября 2020 года уравнять состав своих дипмиссий в Белоруссии с числом дипломатических представителей Белоруссии в Польше и Литве», — сказал пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.