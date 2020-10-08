Джакарта, , 09:07 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо отбыл с рабочим визитом в провинцию Центральный Калимантан, сообщает Detik.

В секретариате президента пояснили, что визит президента не имеет отношения к запланированной демонстрации перед президентским дворцом.

«Нет, президентская повестка дня по поводу продовольственного комплекса была запланирована заранее. Так что нет абсолютно ничего общего с демонстрациями», — заявил глава отдела протокола, прессы и СМИ секретариата президента Бей Махмудин.

«Президент действительно обеспокоен национальной продовольственной безопасностью, потому что, как предупредила ФАО, существует риск нехватки продовольствия из-за пандемии. Президент хочет взять под контроль развитие этого продовольственного комплекса», — пояснил Бей Махмудин.

Ожидается, что тысячи студентов проведут демонстрацию у здания президентского дворца 8 октября 2020 года. По оценкам, к этой акции присоединятся более 5000 студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в аппарате президента Индонезии оценили общенациональную забастовку рабочих, протестующих против закона о создании рабочих мест.

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