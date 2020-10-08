Могадишо, , 09:15 — REGNUM Власти Сомали и Кубы опровергли сообщения о том, что двое кубинских врачей, похищенных в Кении в апреле прошлого года исламистскими боевиками, были освобождены. Об этом сообщает ВВС Somalia.

Врачи были похищены в пограничном городе Мандера, предположительно, членами террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Я отрицаю информацию, циркулирующую в СМИ, о предполагаемом освобождении похищенных кубинских врачей», — написал пресс-секретарь МИД Кубы Хуан Антонио Фернандес в соцсети Twitter.

Он добавил, что «усилия продолжаются», чтобы обеспечить освобождение Асселе Эррере Корреа и Лэнди Родригеса Эрнандесе.

Министр иностранных дел Сомали Ахмед Авед также заявил, что правительство не располагает никакой информацией об освобождении кубинских врачей.

Оба кубинских врача находились в Кении в рамках программы обмена, учрежденной в 2018 году, по которой более 100 кубинских врачей были направлены в несколько кенийских больниц, в то время как десятки местных врачей были отправлены на Кубу для обучения.