Новосибирск, , 08:18 — REGNUM Бывший заместитель председателя совета депутатов Новосибирска, второй секретарь обкома КПРФ Ренат Сулейманов назначен советником мэра. Это следует из информации опубликованной на сайте городской администрации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Ренат Сулейманов не смог переизбраться на новый депутатский срок. Выборы состоялись 13 сентября 2020 года.

Советниками мэра Новосибирска Анатолия Локтя также являются Андрей Жирнов, Павел Петер, Александр Катюхин, Виктор Воронов, Пётр Дикарев, Иван Конобеев.