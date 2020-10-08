Ереван, , 06:50 — REGNUM Армия Нагорно-Карабахской Республики подготовила «ловушку» для военных Азербайджана и нанесла им сокрушительный удар, заявил 7 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РБК.

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«Мы можем сказать, что задумка карабахских военачальников сработала — они на юге предприняли тактические шаги, оставили коридор и заманили туда военный корпус Азербайджана», — сказал он.

По его словам, планирующие операцию сымитировали отступление на юге Нагорного Карабаха, чем воспользовались военные подразделения Азербайджана.

«Вчера вечером они туда вошли большими, очень большими силами, и сегодня с утра по ним направлен сокрушительный удар», — объяснил Пашинян.

Вскоре в Минобороны Армении сообщили о потерях с азербайджанской стороны 60 военнослужащих и 22 единиц техники. Часть техники была захвачена в рабочем состоянии. Эту информацию опровергли в министерстве обороны Азербайджана.

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