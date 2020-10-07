Подгорица, , 22:23 — REGNUM Посол Румынии Фердинанд Наджи во время своей прощальной встречи с министром иностранных дел Черногории Срджаном Дармановичем 7 октября заявил, что его страна будет продолжать выступать за скорейшую евроинтегацию Черногории и региона Западных Балкан. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Дарманович выразил благодарность послу Наджи за его успешную семилетнюю дипломатическую службу в Подгорице, в ходе которой он сблизил Черногорию и Румынию. Он высоко оценил постоянную помощь Румынии как с политической, так и с экспертной точки зрения евроинтеграции Черногории, а также поблагодарил его за поддержку политики расширения ЕС на Западные Балканы.

Посол Наджи, в свою очередь, отметил, что для него было честью выполнять обязанности посла в Черногории. Он отметил тесное сотрудничество двух стран, указав на важность интенсивного политического диалога на всех уровнях. Он приветствовал развитие сотрудничества в рамках НАТО и выразил уверенность в том, что Черногория и Румыния скоро станут партнерами и в ЕС.