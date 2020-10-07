Москва, , 22:01 — REGNUM Германии и Франции следует отказаться от действий, всё больше напоминающих создание в ЕС «антироссийской коалиции», говорится в опубликованном 7 октября заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Комментируя совместное заявление Берлина и Парижа, обвиняющее Москву в «отравлении» российского блогера Алексея Навального и объявляющее о введении санкций против России, Захарова заявила следующее.

Заявление Франции и Германии нельзя считать приемлемым ни по его тону, ни по сути, поскольку оно пропросту напоминает попытку шантажа. Очевидно, что факты этих двух европейских игроков не интересуют.

Призывая ЕС одобрить очередные антироссийские санкции, Франция и Германия отбрасывают «собственные обязательства по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам».

Таким же нарушением конвенции является игнорирование запросов Генпрокуратуры по «делу Навального», отмечает Захарова. Происходит также и саботаж российских запросов как по двусторонним каналам, так и в Техсекретариат ОЗХО.

Захарова «Судя по всему, Франция и ФРГ теперь становятся во главе формирующейся в Евросоюзе «антироссийской коалиции» вопреки неоднократно звучавшим ранее из Парижа и Берлина заверениям в приверженности партнёрству с Россией».

Москва, отмечает российский дипломат, даёт Парижу и Берлину возможность отказаться от «попыток диктата», иначе она оставляет за собой право делать свои выводы.

Захарова «В любом случае «бизнес как всегда» с Берлином и Парижем не считаем возможным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, совместное заявление по «делу Навального» МИД Франции и Германии выпустили сегодня, 7 октября, опираясь на выводы ОЗХО: «Франция и Германия сделают необходимые выводы и внесут предложения о дополнительных санкциях своим европейским партнерам».

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