Подгорица, , 22:07 — REGNUM Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Черногории Карен Медокс в ходе беседы с министром иностранных дел Республики Черногория Срджаном Дармановичем 7 октября заявила, что Великобритания осуществляет качественное и всестороннее сотрудничество с Черногорией, и выразила надежду, что её дипломатическая служба в Черногории будет способствовать дальнейшему укреплению связей. Она приветствовала успехи и достижения Черногории на ее европейском и евроатлантическом пути. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Представляя министру ключевые темы, имеющие значение во время её дипломатической службы в Черногории, она, в частности, подчеркнула, что именно укрепление сотрудничества с Черногорией — чрезвычайно важно для её страны.

Собеседники отметили, что существует обширное пространство для укрепления сотрудничества между Черногорией и Великобританией в борьбе с пандемией коронавируса, а также в области экономики, инвестиций, науки и устойчивого развития.

Дарманович и Медокс также особо подчеркнули важность укрепления сотрудничества внутри альянса НАТО.