Ницца, Франция, , 20:57 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон посетил департамент Приморские Альпы, где в результате урагана «Алекс» погибли четыре и пропали восемь человек. Об этом в среду, 7 октября, сообщает Reuters.

Макрон прибыл в департамент Приморские Альпы, чтобы выразить свою поддержку пострадавшим в ходе урагана «Алекс», который бушевал на юге и юго-востоке Франции с субботы, 3 октября.

«Жителям и жительницам Франции, которые пострадали от разрушений в департаментам Приморские Альпы, Вар, Морбиан и Финистер, выражаю солидарность от лица всей нации», — заявил президент. «Некоторые из наших сограждан пропали. Наши силы безопасности, спасатели, полицейские, жандармы и военные делают все возможное, чтобы их найти», — добавил он.

Напомним, 3 октября премьер-министр Франции Жан Кастекс прибыл в департамент Приморские Альпы, где ранее в результате урагана «Алекс» пропали 18 человек и были повреждены около 100 домов.

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