Минск, , 18:29 — REGNUM С 12 по 16 октября 2020 г. на территории Белоруссии пройдут командно-штабные учения «Нерушимое братство — 2020», сообщили 7 октября в пресс-службе ОДКБ.

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На учениях будут отработаны подготовка и ведение миротворческой операции коллективными миротворческими силами ОДКБ.

«Учения пройдут в Витебской области на полигоне «Лосвидо» 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады», — говорится в сообщении.

В учениях стран — участниц ОДКБ будут задействованы свыше семи сотен человек и свыше сотни единиц военной и спецтехники, в том числе вертолёты и беспилотники.

Наблюдателями на манёврах станут представители Международного комитета Красного креста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, членами ОДКБ, помимо России и Белоруссии, являются Армения, Киргизия, Казахстан и Таджикистан.

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