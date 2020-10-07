Минск, , 16:41 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель может возглавить группу глав государств, которые создадут пул модераторов при переговорах белорусской оппозиции с Александром Лукашенко. Об этом 7 октября в Берлине заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

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Модератором пресс-конференции Тихановской в Берлине выступил лидер немецкой партии ХДС. В своём заявлении экс-кандидат в президенты Белоруссии высказалась за посреднические усилия лидеров других стран, в том числе президента России Владимира Путина.

«Мы хотим пригласить его быть медиатором при решении белорусских проблем наряду с другими лидерами государств, но решать свои проблемы мы намерены сами, — сказала Тихановская. — Я попросила канцлера Ангелу Меркель, чтобы она была лидером при этой медиации».

Тихановская «очень впечатлена тем, как Германия поддерживает белорусских людей, которые борются за свободу в Белоруссии».

Она также попросила финансовую помощь Запада, сообщив журналистам: «Это время, когда нам нужна финансовая поддержка».

По её словам, сейчас белорусскому обществу нужен «гуманитарный коридор» для избитых силовиками людей для выезда на реабилитацию в ЕС. Нужен упрощённый порядок получения немецких виз для оппозиционеров из Белоруссии, а также нужна помощь для журналистов, студентов и правозащитников.