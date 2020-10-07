Афины , , 14:49 — REGNUM Лидеры греческой неонацистской группировки «Золотая заря» 7 октября признаны виновными в создании и управлении преступной организацией под прикрытием политической партии, сообщает CNN.

После процесса, длившегося пять с половиной лет, афинский суд постановил, что преступления членов «Золотой Зари», включая убийство, покушение на убийство, нападение и хранение оружия, не были действиями отдельных лиц, действующих по собственной инициативе. Вместо этого они были непосредственно спланированы и заказаны партийным руководством, которое использовало насилие для уничтожения предполагаемых врагов.

Восемнадцать бывших партийных первых лиц, включая лидера организации Никоса Михалолиакоса, вошли в число тех, кто был признан виновным. Лидеры с самого начала отрицали эти обвинения, утверждая, что они являются жертвами политических преследований.

Десятки других членов партии и предполагаемых соратников были осуждены по обвинениям, которые варьируются от убийства до лжесвидетельства. Большинство из них связаны с насильственными нападениями в период с 2012 по 2013 года и включают смертельное ранение популярного антифашистского певца Павлоса Фиссаса и нападения на иммигрантов и левых активистов.

Танассис Камбаяннис, адвокат из группы обвинения, описал этот процесс как «самое крупное судебное заседание по делу нацистов со времен Нюрнберга».

Судебный процесс начался в апреле 2015 года, и почти 70 членам «Золотой Зари» были предъявлены обвинения по так называемой «мафиозной статье».

7 октября вокруг здания суда собралось большое количество полицейских, поскольку левые партии, профсоюзы, антифашистские и правозащитные группы организовали митинги, приуроченные к оглашению приговора.

Среди присутствующих были жертвы расистского насилия, некоторые демонстрировали ножевые шрамы, размахивая транспарантами со словами: «они не невинны. Нацистов в тюрьму».