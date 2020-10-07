Донецк, 7 октября 2020, 14:37 — REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. Текст поздравления опубликован в официальном Telegram-канале политика.
Пушилин отметил, чтоб благодаря России Донбасс сумел выжить, а теперь имеет возможность развиваться и строить планы на будущее.
Глава ДНР также пожелал Путину здоровья, трудоспособности и успехов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин с самого утра принимает поздравления от иностранных лидеров. Напомним, президенту России исполнилось 68 лет.
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