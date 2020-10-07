Москва, , 14:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин сегодня с 9:00 проводит разговоры по телефону с главами других стран, принимая поздравления с днем рождения и обсуждая международные вопросы. Об этом 7 октября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Путин сегодня с 9 утра проводит один за другим телефонные разговоры. Его зарубежные лидеры поздравляют с днем рождения», — рассказал пресс-секретарь.

Также он отметил, что во многих из разговоров обсуждаются актуальные вопросы двусторонних отношений и международной ситуации, и указал, что эти международные телефонные разговоры будут продолжаться в течение ещё какого-то времени.

«Каких-то иных мероприятий на сегодня не запланировано», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работы по разработке или доработке какого-либо химического оружия не ведутся Россией.