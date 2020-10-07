Берлин, , 14:04 — REGNUM Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская не хотела бы находиться на данном посту. Она заявила об этом 7 октября в интервью немецкой газете Die Zeit.

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«Я не хочу становиться президентом. У меня нет опыта, нет храбрости», — сказал экс-кандидат, добавив, что ей необходимо заботиться о двух своих маленьких детях.

Кроме этого, Тихановская отметила, что считает, что если власть означает — нести ответственность, то она не хочет этого и считает это ужасным.

«Каждый день ты боишься, что совершишь ошибки, которые будут иметь тяжелые последствия для страны и людей», — сказала она.

При этом бывший кандидат назвала власть бременем, который она не пожелала бы никому.

«Для кого-то власть, возможно, означает свободу, для меня нет. Я хочу быть со своим мужем и детьми», — подчеркнула Тихановская.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская обратилась к членам Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции с просьбой о рассмотрении вероятных вариантов финансовой поддержки Белоруссии в случае смены власти в республике.