Москва, , 13:29 — REGNUM В России остаётся актуальной проблема защищённости несовершеннолетних детей в семьях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 октября заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на «правительственном часе» в Совете Федерации.

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"Актуальной, конечно, задачей остаётся повышение уровня защищённости несовершеннолетних в семье. Могу сказать, что на сегодняшний момент у нас на учёте в органах внутренних дел состоит более 130 тыс. родителей, не исполняющих свои обязанности по воспитанию детей. И, конечно, с ними проводится адресная профилактическая работа», — заявил Колокольцев.

Обеспокоенность у МВД вызывают и криминальные посягательства в отношении детей и сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, продолжил он.

«Министерством просвещения разработан проект федерального закона, направленный на совершенствование порядка семейного устройства таких ребят, и там учтён целый ряд предложений Министерства внутренних дел. Мы считаем, что принятие этого закона позволит создать дополнительные механизмы для защиты этой самой уязвимой категории детей», — указал Колокольцев.