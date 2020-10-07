Баку, , 11:59 — REGNUM Министерство обороны Азербайджана заявило о взятии новых опорных пунктов на различных направлениях в зоне нагорно-карабахского конфликта.

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"В течение сегодняшнего дня азербайджанская армия, успешно продвигаясь на намеченных направлениях, овладела новыми опорными пунктами и осуществила зачистку территории от противника», — сообщили в ведомстве.

Минобороны Азербайджана также сообщило об уничтожении значительного количества живой силы, военной техники и других боевых средств ВС Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что события в Нагорном Карабахе — это трагедия. Российский лидер выразил надежду на то, что конфликт в ближайшее время будет прекращен. Стороны должны прекратить огонь, подчеркнул Путин.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана и Нагорного Карабаха пойти на уступки для решения военного конфликта, однако при условии, что Азербайджан сделает то же самое.