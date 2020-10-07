Москва, , 11:30 — REGNUM За прошедшие восемь месяцев число правонарушений, связанных с семейно-бытовым насилием, не только не увеличилось, но и сократилось. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 октября заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на «правительственном часе» в Совете Федерации.

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"На фоне пандемии повышенное общественное внимание привлекла тема семейно-бытового насилия. Мы не первый год занимаемся решением данной проблемы, она неоднократно обсуждалась на заседаниях правительственной комиссии по профилактике правонарушений, в последний раз — в марте текущего года», — заявил Колокольцев.

«Мы постоянно мониторим ситуацию. Могу сказать, что за прошедшие восемь месяцев количество зарегистрированных правонарушений в этой сфере сократилось почти на 3%», — указал он.

По его словам, заинтересованные органы нацелены на реализацию комплекса мероприятий по снижению рисков бытовых конфликтов, а главам регионов рекомендовано рассмотреть вопросы по созданию кризисных центров для оказания пострадавшим всесторонней помощи.

Одновременно сотрудниками полиции усилена адресная работа в отношении лиц, состоящих на профилактическом учёте, добавил Колокольцев.