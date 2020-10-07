Белград, , 10:55 — REGNUM Глава делегации Европейского союза в Сербии Сэм Фабричал 6 октября представил министру европейской интеграции Ядранке Йоксимович ежегодный отчёт Европейской комиссии по Сербии за 2020 год, а также экономико-инвестиционный план для Западных Балкан, принятый Европейской комиссией в этот же день. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

В этом году представление отчета о прогрессе сопровождалось обнародованием экономического инвестиционного плана ЕС, который был подготовлен с целью обеспечения устойчивого и стабильного развития региона в условиях усовершенствованной методологии расширения и кризиса, возникшего в результате нынешней пандемии коронавируса, а также для поддержки его экономического и социального развития.

Годовой отчет является ключевым документом, в котором оценивается проведение существенных реформ в Сербии и содержатся более четкие и точные рекомендации по будущим мерам для более быстрого продвижения страны к вступлению в ЕС в соответствии с расширенной методологией расширения.

Экономико-инвестиционный план для Западных Балкан устанавливает значительный инвестиционный пакет, который обеспечивает до 9 миллиардов евро в форме грантов для региона. Он поможет поддерживать устойчивую связь Западных Балкан с ЕС, развитие человеческого капитала, конкурентоспособность и инклюзивный рост.