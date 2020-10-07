Ереван, , 10:25 — REGNUM Вооруженные силы Армении уничтожили базы горюче-смазочных материалов Азербайджана. Об этом 7 октября сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

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По её словам, в ночь на 7 октября ВС Азербайджана попытались продвинуться и закрепиться на юго-восточном направлении, не доходя до Джебраила, однако попали под ракетно-артиллерийский удар.

Она добавила, что огнём была уничтожена азербайджанская крупная база ГСМ, также есть потери в азербайджанской живой силе и технике.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным минобороны Армении, военные ВС Азербайджана обстреляли столицу Нагорного Карабаха накануне, 6 октября. Также под ударом оказался и город Шуши.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Армении и Нагорного Карабаха пойти на уступки для решения военного конфликта, однако при условии, что Азербайджан сделает то же самое.