Бишкек, , 10:07 — REGNUM В Бишкеке народным дружинам, созданным неравнодушными гражданами Киргизии, удалось навести порядок в городе и не допустить массового мародерства и погромов. Об этом 7 октября заявили в мэрии столицы.

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Как уточнил представитель администрации, по разным оценкам на улицы города для поддержания порядка вышли от 3 тыс. до 10 тыс. горожан.

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«Дружинники оперативно реагировали на все сигналы о возможных случаях мародёрства и сумели предотвратить разграбление города», — подчеркнули в беседе с ТАСС в мэрии города, добавив, что, к сожалению, полностью остановить действия агрессивной толпы мародёров, не вышло.

Как сообщало ИА REGNUM, после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии, которые состоялись 4 октября, на улицы Бишкека вышли тысячи граждан, не согласных с поражением поддержанных ими партий. Протестующие захватили здание министерства внутренних дел Киргизии в Бишкеке, а также здания правительства, администрации президента, Генпрокуратуры, ГКНБ Киргизии и мэрии столицы.

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Кроме того, протестующие освободили из колонии в селе Молдовановка бывшего премьер-министра Киргизии Сапара Исакова, который отбывал длительный срок за преступления, связаннные с коррупцией при реконструкции столичного Исторического музея и модернизации ТЭЦ Бишкека.