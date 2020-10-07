Бишкек, , 09:19 — REGNUM В столице Киргизии митингующие заявили о необходимости смены состава нового правительства. Такие требования были выдвинуты сегодня, 7 октября, в ходе акции протеста, которая проходит в Бишкеке возле здания Дома правительства.

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Всего здесь собралось свыше ста представителей и сторонников политических партий, которые по итогам состоявшихся в стране 4 октября парламентских выборов не вошли в состав законодательного органа.

По мнению участников акции, в новое правительство должно войти «чистое» поколение политиков, передаёт ТАСС. В этом мнении сторонники оппозиции едины, однако вопрос о том, кто именно должен возглавить страну, пока остаётся спорным.

Как сообщало ИА REGNUM, после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии, которые состоялись 4 октября, на улицы Бишкека вышли тысячи граждан, не согласных с поражением поддержанных ими партий. Протестующие захватили здание министерства внутренних дел Киргизии в Бишкеке, а также здания правительства, администрации президента, Генпрокуратуры и мэрии столицы.

Президент страны Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой незаконно отстранить его от власти. По его словам, участники протестов преследуют цель дестабилизировать ситуацию в Киргизии.