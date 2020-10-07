Бишкек, 7 октября 2020, 07:20 — REGNUM Общее число пострадавших во время беспорядков в Бишкеке достигло 768 человек, сообщили 7 октября в пресс-службе минздрава Киргизии.
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Там отметили, что из общего числа обратившихся за медицинской помощью 550 пациентов направлены на амбулаторное лечение, 218 человек — госпитализированы, из них семеро находятся в реанимации.
Один из пострадавших скончался от ушиба головного мозга.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии на улицы Бишкека вышли тысячи граждан, не согласных с поражением поддержанных ими партий.
В настоящее время в столице республики формируют народные дружины, чтобы предотвратить незаконные действия протестующих, «защитить граждан и противодействовать мародерству».
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