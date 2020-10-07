Бишкек, , 07:05 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не покидал Киргизию, сейчас он находится в Бишкеке, сообщила 7 октября журналистам пресс-секретарь главы киргизского государства Толгонай Стамалиева.

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«Президент в настоящее время находится в Бишкеке, он не покидал пределы республики и города», — заверила она.

Стамалиева добавила, что комментарий сделан в связи с тем, что в социальных сетях периодически допускают «бегство» президента в сопредельные государства Казахстан, Россию, Узбекистан. Он назвала такие сообщения не соответствующими действительности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Жээнбеков назвал погромы и захват правительственных зданий в столице Киргизии попыткой незаконного захвата власти. Он также допустил отмену итогов выборов по результатам изучения Центризбиркомом нарушений при голосовании.

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