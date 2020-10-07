Вашингтон, , 04:37 — REGNUM Президент США Дональд Трамп разрешил рассекретить целиком все материалы, связанные с расследованием дела о так называемом «российском вмешательстве». Об этом американский лидер объявил на своей странице в Twitter.

«Я в полной мере разрешил рассекретить целиком все без исключения документы, касающиеся величайшего политического преступления в американской истории — связанной с Россией фальсификацией», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что также разрешил рассекретить и данные по скандалу с электронной почтой экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. При этом, по словам президента США, эта информация будет опубликована в полном объеме, без изъятий важных документов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе теледебатов кандидат от Демпартии США Джо Байден обозвал Трампа «щенком Путина». По мнению демократов, американский лидер якобы зависит от влияния президента России Владимира Путина.

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