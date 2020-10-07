Тегеран, , 08:39 — REGNUM Заявив, что ни в коем случае нельзя допустить попадания снарядов на иранскую территорию в ходе нагорно-карабахского конфликта, министр обороны Исламской Республики Иран (ИРИ) заявил, что страна обязательно примет меры, если ошибочные обстрелы продолжатся со стороны Армении и Азербайджана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 6 октября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

Отметив, что безопасность границ Исламской Республики Иран является очень важным вопросом для вооруженных сил страны, бригадный генерал Амир Хатами отметил, что во время конфликта между Арменией и Азербайджанской Республикой некоторые снаряды иногда по ошибке попадают на территорию Исламской Республики.

«В этой связи обеим странам были даны предупреждения», — подчеркнул он. «Иран внимательно следит за конфликтами в регионе», — сказал Хатами, отметив, что жизнь граждан и безопасность Ирана являются основной темой на повестке дня.

«Если такие случаи в результате халатности продолжатся со стороны государств, вовлеченных в конфликт, то, безусловно, будут приняты дополнительные меры», — заявил иранский министр.