Вашингтон, , 01:16 — REGNUM Китай и Россия с помощью высокоточного оружия дальнего действия рассчитывают подорвать военные преимущества США и сдвинуть баланс интересов в свою пользу, заявил министр обороны США Марк Эспер. Об этом он сказал во время своего выступления о приоритетах Пентагона в сфере модернизации.

Марк Эспер U.S. Secretary of Defense

«Вызов, который сейчас стоит перед нами, ясен. Близкие к нам по своей военной мощи соперники, а именно Китай и Россия, быстро модернизируют свои вооружённые силы, стараясь подорвать наши долгосрочные преимущества и сдвинуть баланс сил в свою пользу». Марк Эспер

По его словам, для достижения своих целей Пекин и Москва используют все «асимметричные возможности, разработанные для противодействия нашим силам», в том числе — «за счёт высокоточного оружия дальнего действия, систем ограничения и воспрещения доступа и манёвра».

Напомним, что в январе 2018 года в США была обнародована новая Стратегия национальной обороны, сфокусированная на долговременном стратегическом соперничестве США с Россией и Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман 2 октября заявил о том, что вооружённые силы США не повышали уровень боевой готовности после извещения о том, что верховный главнокомандующий, президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом.

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