Гаага, Нидерланды, , 23:38 — REGNUM Оправданий со стороны России по «делу Навального» не будет, заявил российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин 6 октября на 95-й сессии Исполнительного совета организации.

Алексей Навальный Дарья Антонова © ИА REGNUM

Российский дипломат подчеркнул, что Россия никому ничего не должна. Что касается обвинений в адрес России в «отравлении» российского блогера Алексея Навального, то они необоснованны и безапелляционны.

Шульгин «Нам не в чем перед ними оправдываться, и мы не собираемся делать это».

Как отметил российский постпред, Москва выполняет все свои обязательства в рамках участия в Конвенции о запрещении химического оружия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОЗХО сделала выводы, что Навальный был отравлен. В Москве предлагают изучить хронику спектакля под названием «Дело Навального».

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