Белград, , 16:48 — REGNUM Сербия должна приложить максимум усилий для достижения «всеобъемлющего юридически обязывающего соглашения» с Приштиной. Об этом говорится в годовом отчете Европейской комиссии о прогрессе, который Сербия осуществила на пути евроинтеграции.

«Это соглашение решающее для продвижения Косово и Сербии на пути к ЕС», — подчеркивается в документе, с чьим содержанием 6 октября ознакомилось сербское новостное агентство «Танюг».

Европейская комиссия также в своем отчете констатирует, что Сербия «продолжает интенсивное развитие отношений и стратегического партнерства с рядом стран, включая Россию, Китай и США». В документе отмечается то, что Белград уже «привел в соответствие с внешней политикой и политикой безопасности ЕС примерно 60% своих внешнеполитических взглядов».

По мнению Еврокомиссии, Сербия осуществила за последний год «ограниченное продвижение» в областях правосудия и борьбы против коррупции и преступности. Также комиссия положительно оценивает то, что в стране была принята стратегия по работе СМИ, но этот документ все еще не применяется на практике.

«Случаи устрашения, угроз и насилия над журналистами все еще вызывают озабоченность», — пишет в отчете Еврокомиссии.

Документ также содержит призыв к властям страны «устранить долгосрочные недостатки выборной системы» в результате «транспарентного диалога с политическими партиями и другими заинтересованными странами в преддверие следующих выборов». По мнению Еврокомиссии, во время предыдущих парламентских выборов были «соблюдены основные свободы», но выбор для избирателей был ограничен, из-за «большого преимущества правящей партии и продвижения ее политики в большинстве центральных СМИ».

Напомним, что последние парламентские выборы в Сербии, прошедшие в июне этого года, бойкотировало большинство оппозиционных партий. Они считают, что в стране нет условий для проведения честной предвыборной кампании, так как государственные телеканалы не выделяют время в эфире для освещения взглядов оппозиционных политиков.

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