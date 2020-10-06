Фритаун, , 14:47 — REGNUM Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био отстранил от должности государственных служащих, имена которых фигурировали в докладе о «взяточничестве в правительстве». Об этом сообщает ВВС Africa.

Среди отстраненных от своих должностей политиков — министр сельского хозяйства страны Деннис Ванди и секретарь вице-президента Сьерра-Леоне Баба Форчун.

В докладе Специальной следственной комиссии по делам о коррупции говорилось о причастности нескольких бывших и нынешних государственных служащих к хищению государственных средств.

Ванди уже заявил, что он невиновен и комиссия не предоставила ему возможности сделать заявление в свое оправдание.

Всем фигурантам дела предоставили три месяца на обжалование приговора, сообщают репортеры. Нескольким бывшим министрам и чиновникам было запрещено покидать страну из-за их предполагаемой роли в коррупции.

Бывший президент Эрнест Бай Корома также входит в список из 102 человек, замешанных в скандалах со взяточничеством, опубликованный Sierra Leone Telegraph.

Президент Био пообещал вернуть средства, якобы незаконно присвоенные его предшественником.