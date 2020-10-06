Москва, , 13:45 — REGNUM Желание бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили соответствующие комментарии 6 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

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Большинство комментаторов принялось шутить на тему вероятности данной встречи. К примеру, один из пользователей предложил Тихановской дождаться «Прямой линии» с президентом и поговорить с ним там.

«А вот и не получится))) В этом году «Прямой линии с Владимиром Путиным» не будет. Пусть ждет следующего и в порядке живой очереди», — написал Антон И.

Многие граждане задались вопросом на счёт того, что Тихановская, вероятно, не понимает своего статуса. По их словам, чтобы встретиться с Путиным, ей по крайней мере надо быть официальным представителем какого-либо государства.

«Она вообще кто?! Кто знает хоть один юридический документ, который закрепляет её статус официального лица?» — задаётся вопросом Дмитрий Б.

Часть людей решила напомнить Тихановской, что перед встречей с Путиным ей необходимо сначала выиграть президентские выборы в Белоруссии. Иначе её статус не позволит совершиться данным переговорам.

«Светлана всё перепутала! Пусть её сначала изберёт белорусский народ! — как он избрал Лукашенко А. Г.», — пишет Павел К.

Некоторые комментаторы заявили прямо о своей неприязни к личности Тихановской. По их мнению, то, как она себя ведёт, недостойно звания политика высокого уровня.

«Это как надоедливая невестка с претензиями к свекрови, нет вы все-таки скажите, почему я Вам не нравлюсь. Мне она вообще не импонирует», — пишет Валентина Щ.

Нашлись и те, кто заметил противоречие в отношении западных стран к России. К примеру, многие лидеры стран заявляют об угрозе со стороны Российской Федерации и обвиняют в этом президента России, но, в то же время, слишком часто те же самые политики заявляют о желании обсудить с Путиным те или иные вопросы.

«Вот у нас президент, полмира его боится, и половина мечтает с ним встретиться, ну чем он плохой? Для России самое то… иначе бы давно на голову сели и поехали», — поделился мнением пользователь Петя К.

Напомним, 5 октября стало известно, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская изъявила желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным и спросить его, почему он поддерживает президента Белоруссии Александра Лукашенко.