Бишкек, , 13:10 — REGNUM Решение об ограничения въезда в Узбекистан граждан Киргизии и третьих государств с 6 октября приняли узбекские власти. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба киргизской государственной пограничной службы.

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"С 6 октября узбекская сторона ввела ограничения на въезд в Узбекистан для граждан Киргизии и третьих стран», — приводит сообщение пресс-службы киргизское агентство 24.kg.

Уточняется, что при этом находящиеся в Узбекистане киргизские граждане могут свободно покинуть узбекскую территорию, а находящиеся в Киргизии узбекские граждане — вернуться на родину.

Также указывается, что перевозки грузов через границу двух стран будут осуществляться без ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Центризбирком Киргизии признал недействительными итоги выборов в парламент страны республики.