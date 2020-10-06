Лондон, , 13:06 — REGNUM Уже на этой неделе Швеция может оказаться в «красном» списке Великобритании, так как уровень распространения коронавирусной инфекции в стране превысил допустимый уровень, установленный британскими властями. Если же это произойдет, то по приезде в Великобританию шведы обязаны будут соблюдать 14-дневный карантин. Об этом 6 октября сообщила газета Expressen.

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Напомним, что британские власти вносят в «красный» список все страны, уровень распространения коронавируса в которых превышает 20 случаев заражений на 100 000 жителей. Теперь Швеция, наряду с Италией и Грецией, рискует оказаться среди данной группы стран. По данным правительства Великобритании, сейчас в Швеции фиксируется 31,7 случай на 100 000 жителей, в Италии — 25,6. Соответствующий показатель для Греции составляет 22,3 случая заражения SARS-CoV-2 на 100 тыс. человек.

Тем не менее, британская газета Daily Mail сообщает, что британские власти вскоре могут пойти на послабление карантинных требований. По данным журналистов, правительство может снизить срок нахождения на карантине до 8 дней, но для этого граждане должны пройти тестирование и получить отрицательный результат.