Стокгольм, , 08:40 — REGNUM Бывший премьер-министр Швеции в 2006—2014 гг. Фредрик Райнфельдт («Умеренная коалиционная партия») призвал шведов распахнуть свои сердца, нынешний премьер-министр Стефан Лёвен («Социал-демократы) призвал не строить стен в Европе, а лидер «Центристов» Анни Лёф постоянно обращала внимание на манеру речи лидера «Шведских демократов» Джимми Окессона, когда речь заходила о беженцах. Как отмечает политический обозревать SVT Матс Кнутсон, тон политических дебатов вокруг темы иммиграции претерпел значительные изменения за последние годы. Об этом 6 октября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Так, Кнутсон недвусмысленно отмечает, что последние пять лет с момента так называемого кризиса беженцев в Европе 2015 года были для Швеции «революционными».

"Я никогда еще не видел, чтобы партии так кардинально изменили свою позицию по вопросам повестки дня, как это произошло в случае с политикой в отношении беженцев и иммиграции. Несмотря на то, что приток беженцев резко упал, отчасти из-за пандемии, это все еще один из самых важных политических вопросов для избирателей. Есть достаточно оснований предполагать, что так будет и на следующих парламентских выборах 2022 года», — отмечает Кнутсон.