Бужумбура, , 10:15 — REGNUM Бывший депутат парламента Бурунди Фабьен Банчирьянино был задержан по подозрению в попытке свержения правительства страны. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на заявление члена семьи задержанного.

Банчирьянино был арестован в пятницу, 2 октября, после того, как пресс-конференция, которую он созвал в тот день, была отменена, сообщил ВВС близкий член семьи.

Он был арестован полицией в своем доме в коммерческой столице страны, Бужумбуре, добавил он.

В полиции пока никак не прокомментировали эти заявления.

Бывший законодатель был критиком экс-президента Пьера Нкурунзизы, который скончался в июне. Он выступал против закона, который обеспечивал ряд пенсионных льгот для Нкурунзизы, в том числе дает ему титул «высшего руководителя по патриотизму».