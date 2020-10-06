Бишкек, , 08:52 — REGNUM Во время и после беспорядков, разгоревшихся в столице Киргизии после парламентских выборов, в больницы поступили 590 пострадавших, передает министерство здравоохранения республики.

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После оказания медицинской помощи 439 из них направлены на амбулаторное лечение. Еще 150 человек с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, в том числе 13 — помещены в реанимацию в тяжелом состоянии.

Один из пострадавших скончался.