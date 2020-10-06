Джакарта, , 08:07 — REGNUM Посол Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Индонезии Абдулла Аль Дахери призвал частный сектор страны более активно изучать возможности для инвестиций в страну, особенно в государственный сектор ОАЭ, сообщает Antara.

Во время онлайн-встречи на высоком уровне между Индонезией и ОАЭ посол подчеркнул улучшение отношений между двумя странами за последние несколько лет, особенно в сферах инвестиций и торговли, благодаря взаимным визитам лидеров двух стран.

«Самым захватывающим и ярким событием в отношениях между двумя странами является то, что сотрудничество расширилось за пределы традиционных секторов, таких как нефть, газ и авиация, в новые области, такие как вакцина от COVID-19, возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, цифровое образование, розничная торговля и финансы», — пояснил посол.

Абдулла Аль Дахери призвал индонезийский частный сектор проявлять большую активность в изучении устойчивого партнерства с государственным сектором ОАЭ, чтобы реализовать приоритеты лидеров двух стран в области экономического развития и социального процветания.

По его словам, ОАЭ предлагают широкий спектр инвестиционных возможностей и сохраняют свои позиции в качестве крупного инвестиционного и торгового центра, который включает не только Ближний Восток и Северную Африку, но также Южную Азию, Центральную Азию и страны Африки к югу от Сахары.

«Таким образом, мы предлагаем частному сектору Индонезии изучить эти инвестиционные возможности и достичь взаимовыгодных соглашений с ОАЭ», — добавил посол.

Посол считает, что вспышка подчеркнула важность укрепления и развития потенциала отечественной промышленности, особенно сектора здравоохранения.

Абдулла Аль Дахери заявил о готовности посольства ОАЭ в Джакарте облегчить общение с государственным и частным секторами ОАЭ для поддержки партнерства между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Парамарибо столице Суринама способствовало репатриации индонезийских граждан.

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