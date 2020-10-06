Токио, , 06:15 — REGNUM Отношения между Японией и США являются основой для безопасности и стабильности в регионе. Об этом в ходе открытой части переговоров в Токио 6 октября заявили министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и госсекретарь США Майк Помпео.

«Японско-американские отношения являются краеугольным камнем безопасности и стабильности в регионе». Тосимицу Мотэги

Тезис главы МИД Японии был поддержан Помпео, который подчеркнул, что страны будут и дальше развивать активное и тесное сотрудничество. Он также отметил необходимость совместной работы над реализацией концепции открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона.

6 октября Помпео также примет участие в четырёхсторонней встрече глав внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии. Одной из главных тем в повестке переговоров будет обсуждение сотрудничества стран в рамках концепции свободного Индо-Тихоокеанского региона.

Напомним, поездка Помпео в Азию должна была включать визиты в Монголию и Южную Корею, однако планы были изменены из-за болезни президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Японию на однодневные переговоры.

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