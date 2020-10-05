Оттава, , 22:31 — REGNUM Правительство Канады приостановит действие и выдачу разрешений на экспорт военной продукции в Турцию из-за сообщений об их использовании в конфликте в Нагорном Карабахе.

ВС Азербайджана и Турции Mod.gov.az

Об этом 5 октября заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.

По его словам, в последние несколько дней регулярно появлялись сообщения об использовании канадских военных технологий в военном конфликте в Нагорном Карабахе. Ранее глава МИД Канады сообщил, что распорядился провести проверку этой информации.

«В соответствии с жестким режимом экспортного контроля Канады и продолжающимся расследованием, я приостановил действие соответствующих разрешений на экспорт в Турцию», — указано в сообщении, опубликованном 5 октября на сайте канадского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция самым активным образом поддерживает действия Азербайджана в Карабахе, предоставляя военных советников, технику, боеприпасы и специалистов.

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