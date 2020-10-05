Пекин, , 21:13 — REGNUM Против вмешательства внешних сил в обстановку в Южно-Китайском море (ЮКМ) высказался вице-премьер правительства Камбоджи Хор Намхонг. Как сообщает 5 октября Синьхуа, политик сделал это заявление в специальном интервью этому китайскому агентству, подчеркнув, что споры в этой акватории должны решаться путем диалога и консультаций, в соответствии с нормами международного права.

Хор Намхонг подчеркнул, что на протяжении многих лет продолжаются консультации и переговоры по Кодексу поведения в ЮКМ между Китаем и АСЕАН, и в настоящее время стороны близки к согласованию основных позиций этого документа, позволяющего урегулировать разногласия и развернуть сотрудничество.

Камбоджа, которая является участником АСЕАН, считает, что внешние силы должны не препятствовать, а поощрять и помогать достижению соглашений, избегая при этом обострений существующих региональных противоречий.

Вице-премьер высоко оценил позицию Китая, отметив, что с 2016 года китайское правительство предпринимает серьезные усилия для успешного завершения переговоров по Кодексу и преодоления разногласий с учетом уважения исторических фактов, прав и интересов сторон, международно-правовых норм.

Отметим, что под внешними силами Хор Намхонг подразумевает попытки США вмешаться в процесс урегулирования и подготовки соглашения между КНР и АСЕАН, разыграв карту ЮКМ против Китая.