Бишкек, , 20:54 — REGNUM Участники массовых беспорядков в Киргизии, поводом для которых стали итоги парламентских выборов, заблокировали въезд во двор столичной станции «скорой помощи», сообщил заведующий реанимационным отделением центра экстренной медицины Егор Борисов.

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По его словам, митингующие разбили камнем голову фельдшеру, повредили несколько машин «скорой помощи» и не позволяли медицинским работникам выезжать на вызовы.

Через некоторое время сотрудники ОМОНа отогнали протестующих от медицинского учреждения, после чего медики смогли возобновить работу.