Остров Кунашир, Сахалинская область, , 07:01 — REGNUM Продолжающиеся измышления по поводу «остающейся возможности передачи Курил» имеют место как с японской стороны, так и среди американских специалистов. Как можно было бы конкретно указать таким «экспертам» на их ошибку, рассуждает политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

Высказывание американского доцента японского филиала университета «Темпл» Джеймса Брауна вполне может быть названо провокационным. Еще бы, ведь Браун смело заявляет о том, что недавние изменения, внесенные в Конституцию России, не должны беспокоить Японию, которая так или иначе «получит свои Курилы».

Интересно, что в своих утверждениях бравый американский доцент упоминает информацию, полученную из «источников в администрации российского президента», а перевод этого заявления на русский язык не замедлил опубликовать Московский центр Карнеги. Может быть, российским официальным лицам стоило бы отреагировать?

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