21 сентября 2020 | Время чтения 3 мин

Официальные представители МИД РФ уже разъясняли, в том числе и японской стороне, о том, что включенное в поправку в Конституцию РФ о запрете отчуждения российских территорий допущение «демаркации, делимитации и редемаркации» границы России не имеет отношения к российско-японским переговорам о заключении «мирного договора».

Анатолий Кошкин, , 14:40 — REGNUM Официальные представители МИД РФ уже разъясняли, в том числе и японской стороне, о том, что включенное в поправку в Конституцию РФ о запрете отчуждения российских территорий допущение «демаркации, делимитации и редемаркации» границы России не имеет отношения к российско-японским переговорам о заключении «мирного договора».

Отвечая на запрос ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в частности, заявила: «В ответ на Ваш запрос сообщаем, что в российско-японских отношениях со времени окончания Второй мировой войны сохраняется проблема мирного договора. Именно по ней, а не вопросам демаркации или делимитации, ведутся переговоры в соответствии с договоренностью на высшем уровне в Сингапуре в ноябре 2018 г. на основе Совместной декларации 1956 г.

…Как мы неоднократно отмечали, в том числе в ходе переговоров с японской стороной, первоочередным шагом к урегулированию данной проблемы должно стать признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая российский суверенитет над южными Курильскими островами».

По словам официального представителя МИД РФ, ни демаркация, ни делимитация границ не имеют никакого отношения к переговорам с Японией. «В диалоге с Токио мы всегда исходили из нерушимости наших границ, подчеркивали необходимость признания Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая полную принадлежность южно-курильских островов Российской Федерации. Никаких изменений нет. Мало того, никаких изменений быть не может», — заявляет Мария Захарова.

Тем не менее в Японии не хотят с этим мириться и продолжают убеждать свой, да и наш народы в том, что именно через «демаркацию и делимитацию» Япония якобы может «вернуть северные территории», то есть российские Курильские острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Плоские, именуемые в Японии Хабомаи. Об этих «надеждах» вчера в передаче НТВ прямо говорил один из специалистов по России, почетный профессор университета «Хосэй» Нобуо Симотомаи. Вот его слова в переводе НТВ: «Хотя в новой Конституции РФ сказано, что невозможно отчуждать земли от России, там есть указание: за исключением восстановления линии государственной границы либо повторного ее установления. И я думаю, что именно сейчас в (японском) кабинете министров идет анализ, работа над тем, как именно будет устанавливаться линия границы».

Цитируя другое интервью Симотомаи, газета «Московский комсомолец» писала: «Профессор токийского университета Хосэй Нобуо Симотомаи заявил, что в условиях противостояния США и Китая Россия и Япония будут продолжать попытки найти общие интересы. При этом он подчеркнул, что новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга уже пообещал продолжить курс своего предшественника Синдзо Абэ.

Вместе с тем Нобуо Симотомаи заявил, что Япония не оставит попыток вернуть себе Курильские острова. По его словам, поправки в Конституцию России усложнили ситуацию, но все еще остается лазейка в виде демаркации границ».

И этот японский профессор отнюдь не одинок в надежде воспользоваться «лазейкой». Как уже доводилось отмечать, скандальным и требующим ответа Москвы заявлением явилось утверждение в опубликованной Московским центром Карнеги в переводе на русский язык статье доцента японского филиала в Токио американского университета «Темпл» Джеймса Брауна, представляемого аналитиком и специалистом по японско-российским отношениям. Аналитик берет на себя ответственность заявить: «Источники в президентской администрации сообщили японским СМИ, что Японии не о чем беспокоится, потому что поправка разрешает переговоры о «делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы».

Если высказывания директора Департамента информации и печати МИД РФ японские политики и политологи не считают нужным принимать во внимание, то необходимо официальное заявление высших руководителей внешнеполитического ведомства России, со всей определенностью дезавуирующие непрекращающиеся спекуляции по поводу «демаркации и делимитации» российской границы, защищающей неприкосновенность Курильских островов.