Москва, , 14:20 — REGNUM Новый механизм введения санкций за использование запрещенных видов химикатов Запад попытается применить против России, используя инцидент с блогером Алексеем Навальным. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 5 октября на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России.

Он отметил, что ранее российских граждан без предъявления каких-либо доказательств обвинили в некой атаке против штаб-квартиры Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. На них решили отработать генерический режим, созданный в 2019 году.

Кроме того, в ЕС создан еще один генерический режим за использование запрещенных видов химикатов, которые являются химическим оружием. Для этого режима не требуется предъявлять и обсуждать факты.

«У меня нет никаких сомнений, что этот режим будут сейчас пытаться применить к ситуации вокруг Алексея Навального», — сказал Лавров на встрече, которая транслировалась в микроблоге МИД в Twitter.

Читайте также: Лавров: дело Навального стало издевательством над здравым смыслом