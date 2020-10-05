Тбилиси, , 12:25 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, ставший главой комитета по реформам на Украине, считает, что за протестом представителей армянской диаспоры в Тбилиси, прошедшем после его высказываний о Нагорном Карабахе, стоит грузинское правительство. Об этом бывший глава государства 4 октября заявил в эфире телеканала «Мтавари архи».

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«Людей армянского происхождения привезли в Тбилиси, чтобы протестовать против моей позиции на «Мтавари архи» в отношении событий вокруг Карабаха. Само по себе такое никогда не происходит», — заявил Саакашвили.

Бывший президент также заявил, что с любовью относится к грузинским армянам и «не даст в обиду», но для них Грузия должна быть той страной, за которую они обязаны проливать кровь, если потребуется.

«У грузинских армян нет союзника большего, чем я, — сказал Саакашвили. — Но мы никогда и нигде не можем поддерживать сепаратизм».

Напомним, ранее Саакашвили, когда начались масштабные бои в Нагорном Карабахе, заявил, что выступает за территориальную целостность Азербайджана. После этого около здания телеканала «Мтавари архи», который открыто поддерживает бывшего президента и его партию «Единое национальное движение», несколько сотен армян провели акцию протеста.

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