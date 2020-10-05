Москва, , 12:16 — REGNUM Самолёты разведки США и НАТО заниматься у границ России разведывательной деятельностью, при этом отрабатывая возможность нанесения реальных ударов. Об этом 5 октября заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко на телеканале «Россия 24».

«Понятно, что когда Б-52 приближается к нашим границам, у нас происходит активация систем ПВО. В этот же момент появляется и группа самолётов электронной разведки стран НАТО, которая пытается в момент, когда у нас повышенная активность систем ПВО, заниматься разведывательной деятельностью. Вот как, собственно, выглядит ситуация», — заявил Коротченко.

Использование бомбардировщиков указывает на то, что «по нам реально отрабатывают — пока что в учебном варианте — ядерные удары», отметил эксперт.

«В момент, когда они уже выходят в районы выполнения боевых задач, у нас ПВО уже давно готово. Но, разумеется, используются те режимы боевой работы средств ПВО, которые предназначены для мирного времени. В реальной войне, конечно, будут и другие частоты, и другие режимы модуляции», — указал он.

В последнее время чаще происходят инциденты с участием самолётов НАТО в нейтральных водах вблизи территории России. Например, 11 сентября средства контроля воздушного пространства обнаружили два самолёта ВВС США, приближающиеся к государственной границе РФ.

4 сентября бомбардировщики ВВС США B-52 проходили около Крыма для изучения российской системы ПВО, также в начале сентября провокационный полёт был зафиксирован над нейтральными водами Баренцева моря.