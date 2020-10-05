Джакарта, , 08:23 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что ликвидация ядерного оружия является важным элементом мира и безопасности во всем мире, сообщает Sindonews.

«75 лет со дня основания ООН и 50 лет со дня подписания Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), мир все еще далек от полной ликвидации ядерного оружия», — отметила глава МИД Индонезии на заседании высокого уровня, посвященном празднованию Международного дня полной ликвидации ядерного оружия.

По словам Ретно Марсуди, отсутствие прогресса в усилиях по ликвидации ядерного оружия привело к дефициту доверия между странами.

Глава МИД Индонезии подчеркнула три важных момента для достижения полной ликвидации ядерного оружия. Во-первых, осуществление и обеспечение соблюдения ДНЯО. Во-вторых, укрепление механизма и архитектуры глобального разоружения. В-третьих, обеспечение ядерного разоружения может оказать положительное влияние на мировое благосостояние.

Министр иностранных дел Индонезии подчеркнула, что пандемия является напоминанием о том, что человеческая и гуманитарная защита может быть достигнута только посредством глобальной солидарности, а не с помощью ядерного оружия.

Ретно Марсуди также добавила, что существования ядерного оружия явно является ситуацией с нулевой суммой, потому что общая прибыль и убытки всех участников игры равны нулю, в то время как полное уничтожение ядерного оружия гарантирует выживание человечества в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые молодые люди надели наряды из батика в Национальный день батика, который отмечается не только в Индонезии, но и в различных европейских странах, включая Россию.

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