Ереван, , 20:13 — REGNUM Россия в случае необходимости выполнит все свои договорные обязательства и задействует войска для обеспечения безопасности Армении. Об этом 4 октября заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Никол Пашинян Gov.am

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Он напомнил, что в Армении расположена 102-я российская база, а также есть совместная система ПВО.

«Уверен, если возникнет необходимость, связанная с договорными обязательствами, при определенных условиях Россия их выполнит», — цитирует его агентство «Арменпресс».

Как сообщало ИА REGNUM, в Карабахе с 27 сентября продолжаются интенсивные бои. Турция открыто поддерживает Азербайджан и отправляет в зону боёв боевиков террористических группировок с Ближнего Востока.

Ранее в пресс-службе министерства иностранных дел Армении заявили, что Ереван предпримет все меры, необходимые для предотвращения военных преступлений Азербайджана и Турции в Нагорном Карабахе.

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