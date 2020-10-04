Степанакерт, , 08:08 — REGNUM Информацию о перестрелках на участках линии фронта в Нагорном Карабахе сообщила 4 октября пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

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Степанян заявила о перестрелке на фронте Карабаха, а также об огне малой интенсивности из артиллерийских средств, который ведётся на отдельных участках линии соприкосновения.

Ранее ИА REGNUM сообщало об улучшении позиций армии Нагорного Карабаха после тяжёлых боёв на линии соприкосновения. Эту информацию сообщил президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян, который в настоящее время остаётся на передовой линии фронта, куда он отправился вместе с подразделениями спецназа.

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