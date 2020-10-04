Белград, , 09:32 — REGNUM 3 октября президент Александр Вучич на заседании Национального конвента Европейского союза заявил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном показал, насколько опасны так называемые замороженные конфликты, потому что всё то, что было заморожено, в один прекрасный момент кто-то захочет растопить. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

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"В этом конфликте мы наблюдаем абсолютное бессилие всего международного сообщества. И поэтому я против состояния замороженного конфликта», — подчеркнул Вучич.

Он также отметил, что Сербия хочет сохранить мир и стабильность. По его словам, Сербия, будучи небольшой страной «на распутье», имея проблемы с территориальной целостностью, находится в особенно сложной ситуации.

«Мне не нужно говорить о том, скольким представителям разных стран, которые хотели указать мне на потенциальное нарушение резолюции 478 по Иерусалиму, я напомнил, что все уже давно перестали соблюдать резолюцию 1244. Потому что, по их мнению, они имеют право нарушать всё, что они пожелают», — отметил Вучич.